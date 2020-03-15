МОЗ планує завтра зобов’язати лікарні відкладати планові операції через коронавірус

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець завтра, 16 березня, підпише наказ, яким зобов’язуватиме лікарів переносити планові операції на пізніший термін для звільнення медичних закладів для ефективного реагування на можливе поширення COVID-19. Про це заявив на брифінгу щодо спеціального рейсу авіакомпанії Sky Airlines для евакуації українців головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Завтра міністр охорони здоров’я підпише наказ, який буде зобов’язувати заклади охорони здоров’я переносити планові операції на пізніший термін для того, щоб ми звільняли заклади охорони здоров’я і були готові для надання якісної ефективної медичної допомоги, яку будуть потребувати українці (на випадок поширення коронавірусу - ред.)", - сказав Ляшко.

Як повідомлялося раніше в УНН, з України вилетів літак для евакуації українців з Італії. До України евакуюють понад 100 осіб, в тому числі іноземців. 

Нагадаємо, евакуйовані українці з Італії пройдуть дві перевірки, літак сьогодні прибуде до "Борисполя". Також у МОЗ зазначили, що на борту з евакуйованими українцями з Італії перебуватимуть медики.

Також у МОЗ запевнили у тому, що евакуйовані з Італії українці нестимуть відповідальність, в разі порушення самоізоляції.

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