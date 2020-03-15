Минздрав планирует завтра обязать больницы откладывать плановые операции из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец завтра, 16 марта, подпишет приказ, которым будет обязывать врачей переносить плановые операции на более поздний срок для освобождения медицинских учреждений для эффективного реагирования на возможное распространение COVID-19. Об этом заявил на брифинге по специальному рейсу авиакомпании Sky Airlines для эвакуации украинцев главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Завтра министр здравоохранения подпишет приказ, который будет обязывать учреждения здравоохранения переносить плановые операции на более поздний срок для того, чтобы мы освобождали учреждения здравоохранения и были готовы для предоставления качественной эффективной медицинской помощи, в которой будут нуждаться украинцы (на случай распространения коронавируса - ред.)", - сказал Ляшко.
Как сообщалось ранее в УНН, из Украины вылетел самолет для эвакуации украинцев из Италии. В Украину эвакуируют более 100 человек, в том числе иностранцев.
Напомним, эвакуированные украинцы из Италии пройдут две проверки, самолет сегодня прибудет в "Борисполь". Также в Минздраве отметили, что на борту с эвакуированными украинцами из Италии будут находиться медики.
Также в Минздраве заверили в том, что эвакуированные из Италии украинцы будут нести ответственность, в случае нарушения самоизоляции.