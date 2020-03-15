Евакуйовані з Італії українці нестимуть відповідальність, в разі порушення самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Українці, яких сьогодні евакуюють з Італії, мають пройти добровільну самоізоляцію в домашніх умовах. За порушення самоізоляції буде запроваджена відповідальність. Про це заявив на брифінгу щодо спеціального рейсу авіакомпанії Sky Airlines для евакуації українців головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Ми всім запропонували заповнити згоду на добровільну ізоляцію. Всі по прильоту відбудуть на території України в домашніх умовах самоізоляцію. В анкеті попереджено, що за порушення самоізоляції в домашні умовах передбачена певна відповідальність. Тому після прильоту ми будемо брати у всіх анкети, дізнаємося, де хто проживає і будемо робити вибірковий контроль дотримання умов перебування в самоізоляції для того, щоб унеможливити поширення коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.
Як повідомлялося раніше в УНН, з України вилетів літак для евакуації українців з Італії. До України евакуюють понад 100 осіб, в тому числі іноземців.
Нагадаємо, евакуйовані українці з Італії пройдуть дві перевірки, літак сьогодні прибуде до "Борисполя". Також у МОЗ зазначили, що на борту з евакуйованими українцями з Італії перебуватимуть медики.