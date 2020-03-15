Эвакуированные из Италии украинцы будут нести ответственность, в случае нарушения самоизоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинцы, которых сегодня эвакуируют из Италии, должны пройти добровольную самоизоляцию в домашних условиях. За нарушение самоизоляции будет введена ответственность. Об этом заявил на брифинге по специальному рейсу авиакомпании Sky Airlines для эвакуации украинцев главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Мы всем предложили заполнить согласие на добровольную изоляцию. Все по прилету отправятся на территории Украины в домашних условиях самоизоляции. В анкете предупредили, что за нарушение самоизоляции в домашних условиях предусмотрена определенная ответственность. Поэтому после прилета мы будем брать во всех анкеты, узнаем, где кто проживает и будем делать выборочный контроль соблюдения условий пребывания в самоизоляции для того, чтобы исключить распространение коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.
Как сообщалось ранее в УНН, из Украины вылетел самолет для эвакуации украинцев из Италии. В Украину эвакуируют более 100 человек, в том числе иностранцы.
Напомним, эвакуированные украинцы из Италии пройдут две проверки, самолет сегодня прибудет в "Борисполь". Также в Минздраве отметили, что на борту с эвакуированными украинцами из Италии будут находиться медики.