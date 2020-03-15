Кабмін може розглянути з понеділка кардинальні заходи від МОЗ через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Найближчим часом, з понеділка, МОЗ підготує для уряду кардинальні зміни до постанови про карантин. Про це заявив на брифінгу щодо спеціального рейсу авіакомпанії Sky Airlines для евакуації українців головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, чи дійсно в МОЗ готують план кардинальних змін щодо карантину, зокрема, закриття ТРЦ та закладів громадського харчування, Ляшко відповів: "Так, це дійсно правда. МОЗ буде ініціювати про введення більш жорстких умов, які потрібно внести до постанови Кабміну про карантин. Ми будемо ініціювати про закриття ТРЦ, кінотеатрів, музеїв, інших закладів, де відбувається масове скупчення людей".
За його словами, такі зміни МОЗ готує для розгляду їх на засіданні уряду.
"Найближчим часом ми це розглянемо і подамо. Тобто ми постійно тримаємо руку на пульсі… Спрогнозувати не можу, але це може відбутися і в понеділок, і у вівторок, і в середу", - додав Ляшко.
Як повідомлялося в УНН раніше, Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець наголосив на необхідності вжити кардинальних заходів для запобігання розповсюдження коронавірусу, зокрема, закрити ТРЦ, обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників.