Кабмин может рассмотреть с понедельника кардинальные меры от Минздрава из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В ближайшее время, с понедельника, МОЗ подготовит для правительства кардинальные изменения в постановление о карантине. Об этом заявил на брифинге по специальному рейсу авиакомпании Sky Airlines для эвакуации украинцев главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, действительно ли в Минздраве готовят план кардинальных изменений карантина, в частности, закрытие ТРЦ и заведений общественного питания, Ляшко ответил: "Да, это действительно правда. МОЗ будет инициировать о введении более жестких условий, которые нужно внести в постановление Кабмина о карантине. Мы будем инициировать о закрытии ТРЦ, кинотеатров, музеев, других учреждений, где происходит массовое скопление людей".
По его словам, такие изменения Минздрав готовит для рассмотрения их на заседании правительства.
"В ближайшее время мы это рассмотрим и представим. То есть мы постоянно держим руку на пульсе... Спрогнозировать не могу, но это может произойти и в понедельник, и во вторник, и в среду", - добавил Ляшко.
Как сообщалось в УНН ранее, министр здравоохранения Илья Емец отметил на необходимости принять кардинальные меры для предотвращения распространения коронавируса, в частности, закрыть ТРЦ, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников.