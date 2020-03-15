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Обмежити пересування по Україні: у МОЗ виступили за кардинальні кроки у боротьбі з коронавірусом

Обмежити пересування по Україні: у МОЗ виступили за кардинальні кроки у боротьбі з коронавірусом

Київ • УНН

 • 21925 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець наголосив на необхідності вжити кардинальних заходів для запобігання розповсюдження коронавірусу, зокрема, закрити ТРЦ, обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"З усією відповідальністю повідомляю: сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика, як ніколи… Необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб", - наголосив Ємець.

За його словами, лікарні мають бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації.

"Опрацьовувати необхідно тільки ургентні випадки. Всі планові заходи скасувати та направити всі ресурси на підготовку до боротьби з інфекцією. МОЗ активно збирає найкращих епідеміологів України та включає їх до складу Оперативного штабу, щоб ми могли ще швидше реагувати на нові виклики, які перед нами ставить епідемія", - додав міністр.

Також Ємець зазначив, що сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика, як ніколи.

"Ми не маємо права чекати масового зараження українців. Маємо діяти негайно, на випередження. Жорстко та без винятків", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець пропонує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування при першому ускладненні епідемічної ситуації.

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