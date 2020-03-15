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Ограничить передвижение по Украине: в МОЗ выступили за кардинальные шаги в борьбе с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 21921 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец отметил на необходимости принять кардинальные меры для предотвращения распространения коронавируса, в частности, закрыть ТРЦ, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы для работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, большая, как никогда... Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы для работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", - отметил Емец.

По его словам, больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации.

"Прорабатывать необходимо только ургентные случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия", - обавил министр.

Также Емец отметил, что сегодня угроза, которую несет коронавирус, большая, как никогда.

"Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений", - отметил министр.

Напомним, Министр здравоохранения Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации.

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