Ємець пропонує обмежити роботу закладів громадського харчування через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець пропонує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування при першому ускладненні епідемічної ситуації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець пропонує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування при першому ускладненні епідемічної ситуації", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що МОЗ наразі розробляє законопроект про протидію коронавірусу.
"Досвід іноземних країн говорить, що закриття закладів громадського харчування – дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Вважаю, що нам потрібно діяти на випередження, чітко та рішуче. Саме тому доцільним було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус", - зазначив Ємець.
Нагадаємо, у Києві з суботи майже 70 інспекторів проводять контроль за умовами зберігання продуктів харчування у супермаркетах та магазинах в умовах поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.