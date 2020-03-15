В Києві майже 70 інспекторів контролюють умови зберігання продуктів в супермаркетах

ukru
04:30 • 20991 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 102303 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 157681 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 254917 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 256348 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 252982 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 234589 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203442 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185995 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146207 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.8 м/с
62 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 32552 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 30825 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 51247 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 40968 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 42392 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 254893 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 256326 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 252966 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 234576 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 203432 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 83742 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 32425 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141325 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154706 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114012 перегляди
Актуальне
В Києві майже 70 інспекторів контролюють умови зберігання продуктів в супермаркетах

В Києві майже 70 інспекторів контролюють умови зберігання продуктів в супермаркетах

Київ • УНН

 • 19798 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. В Києві з суботи майже 70 інспекторів проводять контроль за умовами зберігання продуктів харчування у супермаркетах та магазинах в умовах поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні. Про це розповів лікар-епідеміолог, начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ексклюзивному інтерв’ю УНН в рамках проекту “Зберігайте спокій!”.

На питання журналіста чи посилюється контроль за харчовими продуктами, які здебільшого продаються без спеціального пакування, Рубан відповів: “Ми вже майже місяць працюємо з даним питанням, з деякими суб’єктами господарювання, що викликає дуже велике обурення з боку ...підприємців щодо втручання в їх бізнес. Але ми дійшли до консенсусу, вже майже 90% всіх супермаркетів, магазинів не здійснюють відкритий продаж продуктів харчування. Якщо будуть такі звернення від споживачів, то ми будемо відразу на них реагувати”, — сказав Рубан.

Він зауважив, що захворювання коронавірусу, це аерозольна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом.

“Тому контроль за продуктами харчування ретельно підвищений. Відсьогодні майже 70 інспекторів проводить контроль за даними заходами”, — повідомив Рубан.

Також, за його словами в супермаркетах, моллах повинен бути вхідний контроль.

“Вхідний контроль до супермаркетів, є рекомендація й зараз — це впроваджено в моллах, великих магазинах. Там обов’язково знаходиться пост з організацією „Фільтр“ для виявлення людей з ознаками захворювання. При виявленні ознак захворювання, а це лихоманка, нежить...Обов’язково пропонується виміряти температуру та направлення до медичного закладу. Також, в даних закладах повинні проводитися підвищені дезінфекційні та протиепідемічні заходи. В місцях масового використання, вбиральнях мають бути миючі й дезінфікуючі засоби”, — розповів Рубан.

Окрім того, він наголосив, що продукти харчування не мають продаватися у відкритому вигляді.

“Це стосується сипучих (продуктів — ред.), хлібобулочних виробів, сирів, м’яса, продуктів, які не піддаються термічній обробці”, — додав він.

Нагадаємо, лікар-епідеміолог розповів, що потрібно мати в аптечці для зменшення ризику інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 15 березня, зареєстровано три випадки COVID-19.

Як повідомлялося, у МОЗ розповіли, як діяти, якщо лікар відмовляє у тесті на коронавірус.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.19
Ethereum
$1,983.74