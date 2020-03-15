В Києві майже 70 інспекторів контролюють умови зберігання продуктів в супермаркетах

На питання журналіста чи посилюється контроль за харчовими продуктами, які здебільшого продаються без спеціального пакування, Рубан відповів: “Ми вже майже місяць працюємо з даним питанням, з деякими суб’єктами господарювання, що викликає дуже велике обурення з боку ...підприємців щодо втручання в їх бізнес. Але ми дійшли до консенсусу, вже майже 90% всіх супермаркетів, магазинів не здійснюють відкритий продаж продуктів харчування. Якщо будуть такі звернення від споживачів, то ми будемо відразу на них реагувати”, — сказав Рубан.

Він зауважив, що захворювання коронавірусу, це аерозольна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом.

“Тому контроль за продуктами харчування ретельно підвищений. Відсьогодні майже 70 інспекторів проводить контроль за даними заходами”, — повідомив Рубан.

Також, за його словами в супермаркетах, моллах повинен бути вхідний контроль.

“Вхідний контроль до супермаркетів, є рекомендація й зараз — це впроваджено в моллах, великих магазинах. Там обов’язково знаходиться пост з організацією „Фільтр“ для виявлення людей з ознаками захворювання. При виявленні ознак захворювання, а це лихоманка, нежить...Обов’язково пропонується виміряти температуру та направлення до медичного закладу. Також, в даних закладах повинні проводитися підвищені дезінфекційні та протиепідемічні заходи. В місцях масового використання, вбиральнях мають бути миючі й дезінфікуючі засоби”, — розповів Рубан.

Окрім того, він наголосив, що продукти харчування не мають продаватися у відкритому вигляді.

“Це стосується сипучих (продуктів — ред.), хлібобулочних виробів, сирів, м’яса, продуктів, які не піддаються термічній обробці”, — додав він.

Нагадаємо, лікар-епідеміолог розповів, що потрібно мати в аптечці для зменшення ризику інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 15 березня, зареєстровано три випадки COVID-19.

Як повідомлялося, у МОЗ розповіли, як діяти, якщо лікар відмовляє у тесті на коронавірус.