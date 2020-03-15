В Киеве почти 70 инспекторов контролируют условия хранения продуктов в супермаркетах

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве с субботы дня почти 70 инспекторов проводят контроль за условиями хранения продуктов питания в супермаркетах и магазинах в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. Об этом рассказал врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эксклюзивном интервью УНН в рамках проекта "Сохраняйте спокойствие!".