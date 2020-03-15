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В Киеве почти 70 инспекторов контролируют условия хранения продуктов в супермаркетах

В Киеве почти 70 инспекторов контролируют условия хранения продуктов в супермаркетах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве с субботы дня почти 70 инспекторов проводят контроль за условиями хранения продуктов питания в супермаркетах и магазинах в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. Об этом рассказал врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эксклюзивном интервью УНН в рамках проекта "Сохраняйте спокойствие!".

На вопрос журналиста усиливается ли контроль за пищевыми продуктами, которые в основном продаются без специальной упаковки, Рубан ответил: “Мы уже почти месяц работаем с данным вопросом, с некоторыми субъектами хозяйствования, что вызывает очень большое возмущение со стороны ... предпринимателей относительно вмешательства в их бизнес. Но мы пришли к консенсусу, уже почти 90% всех супермаркетов, магазинов не осуществляют открытую продажу продуктов питания. Если будут такие обращения от потребителей, то мы будем сразу на них реагировать”, — сказал Рубан.

Он отметил, что заболевание коронавирусом, это аэрозольная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем.

“Поэтому контроль за продуктами питания тщательно повышен. С сегодняшнего дня почти 70 инспекторов проводит контроль по данным мерам”, — сообщил Рубан.

Также, по его словам в супермаркетах, моллах должен быть входной контроль.

“Входной контроль в супермаркеты, рекомендация и сейчас — это внедрено в моллах, крупных магазинах. Там обязательно находится пост с организацией „Фильтр“ для выявления людей с признаками заболевания. При обнаружении признаков заболевания, а это лихорадка, насморк ... Обязательно предлагается измерить температуру и направление в медицинское учреждение. Также, в данных заведениях должны проводиться повышенные дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия. В местах массового использования, уборных должны быть моющие и дезинфицирующие средства”, — рассказал Рубан.

Кроме того, он отметил, что продукты питания не имеют продаваться в открытом виде.

“Это касается сыпучих (продуктов — ред.), хлебобулочных изделий, сыров, мяса, продуктов, не подвергающихся термической обработке”, — добавил он.

Напомним, врач-эпидемиолог рассказал, что нужно иметь в аптечке для уменьшения риска инфицирования коронавируса.

Напомним, в Украине, по состоянию на утро 15 марта, зарегистрировано три случая COVID-19.

Как сообщалось, в Минздраве рассказали, как действовать, если врач отказывает в тесте на коронавирус.

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