В Україні поки що зареєстровано три випадки інфікування COVID-19 – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Україні, станом на ранок 14 березня, зареєстровано три випадки COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОЗ.
“Станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. В Чернівецькій області — два випадки та в Житомирській — один (летальний випадок)”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, на Житомирщині померла 71-річна жителька Радомишля від коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, в Україні було зафіксовано випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого офіційно першого зареєстрували інфікування коронавірусом COVID-19, немає пневмонії.