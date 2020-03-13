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У МОЗ розповіли, як діяти, якщо лікар відмовляє у тесті на коронавірус

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Наразі тести на коронавірус проводяться лише тоді, коли існує підозра. У випадку, коли лікар відмовляє при наявності підозри необхідно звертатися на гарячу лінію. Про це під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив Ігор Кузін в.о. директора центру громадського здоров’я МОЗ, передає УНН.

“По випадках, коли лікарі відмовляються тестувати...Лікар під час розслідування кожного випадку, він персонально для кожного хворого, для кожної підозри, він оцінює епідеміологічні ризики. Тестування наразі відбувається лише при тих випадках, коли дійсно є підозра. Я маю надію, що лікарі не відмовляють у тестуванні... Якщо лікарі категорично відмовляють при наявності перших підозр є гаряча телефонна лінія МОЗ... можна буде звертатися туди, кожен такий випадок буде розслідуватися окремо і будуть застосовуватися певні заходи для таких лікарів”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого офіційно першого в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.

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