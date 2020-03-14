Лікар-епідеміолог розповів, що потрібно мати в аптечці для зменшення ризику інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Для зменшення ризиків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 в домашній аптечці потрібно мати маску, дезінфектант та захисні окуляри. Про це розповів лікар-епідеміолог, начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ексклюзивному інтерв’ю УНН в рамках проекту "Зберігайте спокій!".
“В домашній аптечці має бути маска, дезінфектант. Якщо вдома з’явився хворий, то потрібно мати захисні окуляри”, — сказав Рубан, пояснивши, що в першу чергу слід захищати від потрапляння вірусу слизові оболонки.
Також, він радить менше часу знаходитися в закритих приміщеннях.
Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 14 березня, зареєстровано три випадки COVID-19.
Як повідомлялося, у МОЗ розповіли, як діяти, якщо лікар відмовляє у тесті на коронавірус.
Додамо, міністерство охорони здоров’я дало рекомендації для громадян щодо коронавірусу та назвали основні симптоми захворювання.