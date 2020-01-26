У МОЗ розповіли, як розпізнати коронавірус і надали свої рекомендації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністерство охорони здоров’я дало рекомендації для громадян щодо коронавірусу та назвали основні симптоми захворювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Міністерство охорони здоров’я України закликає громадян та мандрівників дотримуватись звичайних заходів обережності", - сказано у повідомленні.
У МОЗ зазначили, що коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому.
"Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання", - додається у повідомленні.
У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та надати відомості про історію подорожей.
У МОЗ нагадали стандартні рекомендації ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі ГРВІ:
-
- часто мийте руки або обробляти дезінфікуючими засобами;
-
- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Використану хустку варто негайно викинути та помити руки;
-
- уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
-
- якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;
-
- відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами;
-
- не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Із сирим м'ясом, молоком тощо слід поводитися обережно.
-
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні не зможуть підтвердити коронавірус. Також в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.
Нагадаємо, що в Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу.
Також повідомлялося, що ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.
За останніми даними, кількість підтверджених смертельних випадків у Китаї від уханської пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, збільшилася до 57 осіб, кількість хворих зросла до 2027 осіб.