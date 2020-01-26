В Минздраве рассказали, как распознать коронавирус и предоставили свои рекомендации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Министерство здравоохранения дало рекомендации для граждан по коронавирусу и назвали основные симптомы заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"Министерство здравоохранения Украины призывает граждан и путешественников придерживаться обычных мер предосторожности", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.
"Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание", - добавляется в сообщении.
В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после них, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий.
В Минздраве напомнили стандартные рекомендации ВОЗ для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:
-
- часто мойте руки или обрабатывать дезинфицирующими средствами;
-
- во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;
-
- избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
-
- если есть повышенная температуру тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему о предшествующей историей путешествий;
-
- посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;
-
- Не употребляйте в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.п. следует вести себя осторожно.
-
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине не смогут подтвердить коронавирус. Также в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.
Напомним, что в Украине создали оперативный штаб для контроля за распространением коронавируса.
Также сообщалось, что ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.
По последним данным, число подтвержденных смертельных случаев в Китае от уханськой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 57 человек, количество заболевших возросло до 2027 человек.