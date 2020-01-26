В Минздраве рассказали, как распознать коронавирус и предоставили свои рекомендации

"Министерство здравоохранения Украины призывает граждан и путешественников придерживаться обычных мер предосторожности", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.

"Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание", - добавляется в сообщении.

В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после них, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий.

В Минздраве напомнили стандартные рекомендации ВОЗ для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:



часто мойте руки или обрабатывать дезинфицирующими средствами;



во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;



избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;



если есть повышенная температуру тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему о предшествующей историей путешествий;



посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;



Не употребляйте в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.п. следует вести себя осторожно.



Как ранее сообщалось в УНН, в Украине не смогут подтвердить коронавирус. Также в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.

Напомним, что в Украине создали оперативный штаб для контроля за распространением коронавируса.

Также сообщалось, что ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.

По последним данным, число подтвержденных смертельных случаев в Китае от уханськой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 57 человек, количество заболевших возросло до 2027 человек.