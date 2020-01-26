Кількість смертельних випадків від коронавірусу в Китаї зросла до 57
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Кількість підтверджених смертельних випадків у Китаї від уханської пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, збільшилася до 57 осіб, кількість хворих зросла до 2027 осіб. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на китайське видання "Ван'і", інформує УНН.
"Число підтверджених в Китаї випадків захворювання пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу, в другій половині дня неділі становить 2027 осіб. Кількість летальних випадків збільшилася до 57", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, кількість хворих на коронавірус у Китаї перевалила за 2 тисячі.
Нагадаємо, Китай вводить заборону на торгівлю дикими тваринами через спалах коронавірусу. ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.
Як передавав УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.