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Кількість хворих на коронавірус у Китаї перевалила за 2 тисячі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Кількість підтверджених випадків захворювання на уханьську пневмонію коронавірусу нового типу перевалила за 2 тисячі. Про це повідомляють у Комітеті з питань гігієни та охорони здоров'я регіонів КНР у неділю, 26 січня, інформує УНН.

Кількість хворих на коронавірус у Китаї перевалила за 2 тисячі

"Число підтверджених в Китаї випадків захворювання пневмонією, викликаних коронавірусом нового типу, в неділю вдень досягло 2002 людини, кількість летальних випадків як і раніше становить 56", - повідомили у Комітеті.

Раніше китайська влада повідомляла про 1975 хворих.

Зазначається, що зараження коронавірусом підозрюється ще у майже 2,7 тис. осіб, проте їх діагноз поки не підтверджений. Більше половини всіх випадків зараження (1052) припадають на провінцію Хубей, яка є початковим вогнищем поширення захворювання. Потім за цим показником слідують провінції Чжецзян (104 випадки), Гуандун (98) і Хенань (83). Випадки захворювання на пневмонію нового типу зареєстровані майже у всіх регіонах країни, в тому числі в Пекіні (51) і Шанхаї (40).

Як повідомлялося раніше в УНН, у США зареєстровано третій випадок зараження на коронавірус. Франція і США організовують евакуацію своїх громадян з Уханю.

Нагадаємо, Китай вводить заборону на торгівлю дикими тваринами через спалах коронавірусу.

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