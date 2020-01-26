Количество больных на коронавирус в Китае перевалило за 2 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Число подтвержденных случаев заболевания уханьской пневмонией коронавируса нового типа перевалило за 2 тысячи. Об этом сообщают в Комитете по вопросам гигиены и охраны здоровья регионов КНР в воскресенье, 26 января, передает УНН.
"Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванных коронавирусом нового типа, в воскресенье днем достигло 2002 человек, количество летальных случаев по-прежнему составляет 56", - сообщили в Комитете.
Ранее китайские власти сообщали о 1975 больных.
Отмечается, что заражение коронавирусом подозревается еще у почти 2,7 тыс. человек, однако их диагноз пока не подтвержден. Более половины всех случаев заражения (1052) приходится на провинцию Хубэй, которая является изначальным очагом распространения заболевания. Затем по этому показателю следуют провинции Чжэцзян (104 случая), Гуандун (98) и Хэнань (83). Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы почти во всех регионах страны, в том числе в Пекине (51) и Шанхае (40).
Как сообщалось ранее в УНН, в США зарегистрировано третий случай заражения на коронавирус. Франция и США организуют эвакуацию своих граждан из Уханя.
Напомним, Китай вводит запрет на торговлю дикими животными из-за вспышки коронавируса.