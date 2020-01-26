У США зареєстровано третій випадок зараження на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У США зареєстрували третій випадок зараження на новий китайський коронавірус. Цього разу - у штаті Каліфорнія. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
"Третій випадок нового коронавірусу зареєстрований у США, в окрузі Оранж, штат Каліфорнія, повідомляє агентство охорони здоров’я округу. Турист із Уханю знаходиться в ізоляції в лікарні. Наразі він почувається добре", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, Франція і США організовують евакуацію своїх громадян з Уханю.
Нагадаємо, кількість хворих коронавірусом у Китаї зросла до 56 загиблих.