У США зареєстровано третій випадок зараження на коронавірус

"Третій випадок нового коронавірусу зареєстрований у США, в окрузі Оранж, штат Каліфорнія, повідомляє агентство охорони здоров’я округу. Турист із Уханю знаходиться в ізоляції в лікарні. Наразі він почувається добре", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, Франція і США організовують евакуацію своїх громадян з Уханю.

Нагадаємо, кількість хворих коронавірусом у Китаї зросла до 56 загиблих.