В США зарегистрирован третий случай заражения на коронавирус

"Третий случай нового коронавируса зарегистрирован в США, в округе Оранж, штат Калифорния, сообщает агентство здравоохранения округа. Турист из Уханя находится в изоляции в больнице. Сейчас он чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Франция и США организуют эвакуацию своих граждан из Уханя.

Напомним, количество больных на коронавирус в Китае возросло до 56 погибших.