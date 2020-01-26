В США зарегистрирован третий случай заражения на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В США зарегистрировали третий случай заражения новый китайский коронавирус. На этот раз - в штате Калифорния. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"Третий случай нового коронавируса зарегистрирован в США, в округе Оранж, штат Калифорния, сообщает агентство здравоохранения округа. Турист из Уханя находится в изоляции в больнице. Сейчас он чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, Франция и США организуют эвакуацию своих граждан из Уханя.
Напомним, количество больных на коронавирус в Китае возросло до 56 погибших.