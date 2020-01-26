Китай вводить заборону на торгівлю дикими тваринами через спалах коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Влада КНР вводить обмеження на продаж диких тварин з неділі, 26 січня, у зв'язку зі спалахом коронавірусу, який, ймовірно, поширився з точки продажу в Ухані наприкінці грудня 2019 року. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
"Китай заборонив торгувати дикими тваринами по всій країні на ринках, супермаркетах, ресторанах та платформах електронної комерції через спалах коронавірусу. Влада вирішила, що будь-які місця, де розводять диких тварин, слід ізолювати, а перевезення дикої природи слід заборонити", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що заборона набирає чинності з неділі, 26 січня.
Нагадаємо, кількість хворих на коронавірус у Китаї зросла до 56 загиблих.