Китай вводит запрет на торговлю дикими животными из-за вспышки коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Власти КНР вводит ограничения на продажу диких животных с воскресенья, 26 января, в связи со вспышкой коронавируса, который, вероятно, распространился с точки продажи в Ухане в конце декабря 2019 года. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"Китай запретил торговать дикими животными по всей стране на рынках, супермаркетах, ресторанах и платформах электронной коммерции из-за вспышки коронавируса. Власти решили, что любые места, где разводят диких животных, следует изолировать, а перевозки дикой природы следует запретить", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запрет вступает в силу с воскресенья, 26 января.
Напомним, количество больных на коронавирус в Китае возросло до 56 погибших.