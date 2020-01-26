Количество смертельных случаев от коронавируса в Китае возросло до 57
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Число подтвержденных смертельных случаев в Китае от уханской пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 57 человек, количество заболевших возросло до 2027 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское издание "Ванъи", информирует УНН.
"Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, во второй половине дня воскресенья составляет 2027 человек. Количество летальных случаев возросло до 57", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, количество больных коронавирусом в Китае перевалило за 2 тысячи.
Напомним, Китай вводит запрет на торговлю дикими животными из-за вспышки коронавируса. ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.
Как сообщал УНН, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.