Количество смертельных случаев от коронавируса в Китае возросло до 57

"Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, во второй половине дня воскресенья составляет 2027 человек. Количество летальных случаев возросло до 57", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, количество больных коронавирусом в Китае перевалило за 2 тысячи.

Напомним, Китай вводит запрет на торговлю дикими животными из-за вспышки коронавируса. ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.

Как сообщал УНН, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.