Врач-эпидемиолог рассказал, что нужно иметь в аптечке для уменьшения риска инфицирования коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Для уменьшения рисков инфицирования коронавируса SARS-CoV-2 в домашней аптечке нужно иметь маску, дезинфектант и защитные очки. Об этом рассказал врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эксклюзивном интервью УНН в рамках проекта "Сохраняйте спокойствие!".
“В домашней аптечке должна быть маска, дезинфектант. Если в доме появился больной, то нужно иметь защитные очки”, - сказал Рубан, объяснив, что в первую очередь следует защищать от попадания вируса слизистые оболочки.
Также он советует меньше времени находиться в закрытых помещениях.
Напомним, в Украине, по состоянию на утро 14 марта, зарегистрировано три случая COVID-19.
Как сообщалось, в Минздраве рассказали, как действовать, если врач отказывает в тесте на коронавирус.
Добавим, министерство здравоохранения дало рекомендации для граждан касательно коронавируса и назвало основные симптомы заболевания.