Емец предлагает ограничить работу заведений общественного питания из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"Министр здравоохранения Украины Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Минздрав сейчас разрабатывает законопроект о противодействии коронавирусу.
"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", - отметил Емец.
Напомним, в Киеве с субботы почти 70 инспекторов проводят контроль за условиями хранения продуктов питания в супермаркетах и магазинах в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.