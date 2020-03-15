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Емец предлагает ограничить работу заведений общественного питания из-за коронавируса

Емец предлагает ограничить работу заведений общественного питания из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 11038 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Министр здравоохранения Украины Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Минздрав сейчас разрабатывает законопроект о противодействии коронавирусу.

"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", - отметил Емец.

Напомним, в Киеве с субботы почти 70 инспекторов проводят контроль за условиями хранения продуктов питания в супермаркетах и магазинах в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

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