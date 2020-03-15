На борт для эвакуации украинцев из Италии допущены только проверенные на коронавирус - МОЗ

“Итальянские медики сообщили, что перед посадкой были проведены три вида медицинского скрининга и на борт допущены только здоровые люди. Поэтому все, кого мы привезем, будут без симптомов и с подтвержденными лабораторными исследованиями, которые свидетельствуют о том, что болезнь отсутствует”, — отметил Виктор Ляшко.

Кроме того, по его словам, всем эвакуированным гражданам предложили заполнить согласие на добровольную самоизоляцию. И при возврате в Украину люди будут на самоизоляции в домашних условиях. Он подчеркнул, что за нарушение условий данного режима предусмотрена ответственность, к тому же будет проводиться выборочный контроль соблюдения условий пребывания в самоизоляции.

Ляшко также сообщил, что на самолете, который перевозит эвакуированных, находятся два медицинских работника с Украинского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, которые обеспечены экспресс-тестами для проведения диагностики на наличие коронавирусной инфекции. По прилету украинская сторона также всех проверит.

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Главный санитарный врач напомнил, что в Украине принимаются превентивные меры, чтобы исключить распространение болезни на территории нашего государства.

“Видим, что в Европейском Союзе количество больных растет. Поэтому все, что мы сейчас делаем в Украине делается с целью профилактики, чтобы не допустить ситуации, которая происходит в Европейском Союзе”, — отметил он и добавил, что в настоящее время интенсивно готовятся учреждения здравоохранения, происходит перепрофилирование, чтобы можно было разместить всех больных в случае большого количества случаев.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что с Итальянской Республики эвакуированы 98 человек из двух автобусов и еще 27 которые решили эвакуироваться: “Все подтвердили согласие на вылет и смогли добраться”.

Он также подчеркнул, что Министерство работает в интенсивном режиме, чтобы помочь всем украинцам, находящимся за рубежом. Он в очередной раз призвал граждан Украины отказаться сейчас от поездок, путешествий и туров в другие страны.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что Правительство работает как для обеспечения безопасности граждан на территории страны, так и за ее пределами, и прилагает максимум усилий для возвращения украинцев домой.

“Зеркально в Украину большинство стран Шенгенской зоны также принимают соответствующие меры и меры. Поэтому все больше будет возникать таких ситуаций. Но хотелось бы обратиться к гражданам, что мы эту ситуацию контролируем, мы ее изучаем. Мы ее проговаривали с авиаперевозчиками, с туроператорами для того, чтобы можно было содержательно, правильно и достаточно быстро организовать процесс дальнейших вывезен”, — подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее в УНН, из Украины вылетел самолет для эвакуации Украинская из Италии. В Украину эвакуируют более 100 человек, в том числе иностранцев.