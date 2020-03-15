На борт для эвакуации украинцев из Италии допущены только проверенные на коронавирус - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На борт самолета, который эвакуирует граждан Украины из Италии, допущены только здоровые люди, которые прошли тщательную проверку на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
“Итальянские медики сообщили, что перед посадкой были проведены три вида медицинского скрининга и на борт допущены только здоровые люди. Поэтому все, кого мы привезем, будут без симптомов и с подтвержденными лабораторными исследованиями, которые свидетельствуют о том, что болезнь отсутствует”, — отметил Виктор Ляшко.
Кроме того, по его словам, всем эвакуированным гражданам предложили заполнить согласие на добровольную самоизоляцию. И при возврате в Украину люди будут на самоизоляции в домашних условиях. Он подчеркнул, что за нарушение условий данного режима предусмотрена ответственность, к тому же будет проводиться выборочный контроль соблюдения условий пребывания в самоизоляции.
Ляшко также сообщил, что на самолете, который перевозит эвакуированных, находятся два медицинских работника с Украинского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, которые обеспечены экспресс-тестами для проведения диагностики на наличие коронавирусной инфекции. По прилету украинская сторона также всех проверит.
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Главный санитарный врач напомнил, что в Украине принимаются превентивные меры, чтобы исключить распространение болезни на территории нашего государства.
“Видим, что в Европейском Союзе количество больных растет. Поэтому все, что мы сейчас делаем в Украине делается с целью профилактики, чтобы не допустить ситуации, которая происходит в Европейском Союзе”, — отметил он и добавил, что в настоящее время интенсивно готовятся учреждения здравоохранения, происходит перепрофилирование, чтобы можно было разместить всех больных в случае большого количества случаев.
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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что с Итальянской Республики эвакуированы 98 человек из двух автобусов и еще 27 которые решили эвакуироваться: “Все подтвердили согласие на вылет и смогли добраться”.
Он также подчеркнул, что Министерство работает в интенсивном режиме, чтобы помочь всем украинцам, находящимся за рубежом. Он в очередной раз призвал граждан Украины отказаться сейчас от поездок, путешествий и туров в другие страны.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что Правительство работает как для обеспечения безопасности граждан на территории страны, так и за ее пределами, и прилагает максимум усилий для возвращения украинцев домой.
“Зеркально в Украину большинство стран Шенгенской зоны также принимают соответствующие меры и меры. Поэтому все больше будет возникать таких ситуаций. Но хотелось бы обратиться к гражданам, что мы эту ситуацию контролируем, мы ее изучаем. Мы ее проговаривали с авиаперевозчиками, с туроператорами для того, чтобы можно было содержательно, правильно и достаточно быстро организовать процесс дальнейших вывезен”, — подчеркнул министр.
Как сообщалось ранее в УНН, из Украины вылетел самолет для эвакуации Украинская из Италии. В Украину эвакуируют более 100 человек, в том числе иностранцев.