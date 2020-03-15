На борт для евакуації з Італії допущено 123 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На борт літака в Італії допущено 123 особи для евакуації з Італії. Троє громадян не встигли прибути в аеропорт. Про це заявили представники уряду на брифінгу щодо спеціального рейсу авіакомпанії Sky Airlines для евакуації українців, передає кореспондент УНН.
"123 громадяни "зачекінені" (допущені на борт – ред.)", - сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Також він зазначив, що серед допущених пасажирів також іноземці, які мають право проживання в України.
"Троє людей з додаткового списку, з групи, яку ми сформували, вони не з’явилися вчасно в аеропорт і, відповідно, не сіли на борт. Тому спочатку було 126 людей, як я озвучував, але цифра зменшилася до 123", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Як повідомлялося раніше в УНН, з України вилетів літак для евакуації українців з Італії. До України евакуюють понад 100 осіб, в тому числі іноземців.
Нагадаємо, евакуйовані українці з Італії пройдуть дві перевірки, літак сьогодні прибуде до "Борисполя". Також у МОЗ зазначили, що на борту з евакуйованими українцями з Італії перебуватимуть медики.
Також у МОЗ запевнили у тому, що евакуйовані з Італії українці нестимуть відповідальність, в разі порушення самоізоляції.