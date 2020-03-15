На борт для евакуації з Італії допущено 123 особи

КИЇВ. 15 березня. УНН. На борт літака в Італії допущено 123 особи для евакуації з Італії. Троє громадян не встигли прибути в аеропорт. Про це заявили представники уряду на брифінгу щодо спеціального рейсу авіакомпанії Sky Airlines для евакуації українців, передає кореспондент УНН.