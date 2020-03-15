На борт для эвакуации из Италии допущено 123 человека

КИЕВ. 15 марта. УНН. На борт самолета в Италии допущено 123 человека для эвакуации из Италии. Трое граждан не успели прибыть в аэропорт. Об этом заявили представители правительства на брифинге по специальному рейсу авиакомпании Sky Airlines для эвакуации украинцев, передает корреспондент УНН.