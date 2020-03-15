На борт для эвакуации из Италии допущено 123 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На борт самолета в Италии допущено 123 человека для эвакуации из Италии. Трое граждан не успели прибыть в аэропорт. Об этом заявили представители правительства на брифинге по специальному рейсу авиакомпании Sky Airlines для эвакуации украинцев, передает корреспондент УНН.
"123 граждана "зачекинены" (допущены на борт - ред.)", - сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Также он отметил, что среди допущенных пассажиров также иностранцы, имеющие право проживания в Украине.
"Три человека из дополнительного списка, из группы, которую мы сформировали, они не появились вовремя в аэропорт и, соответственно, не сели на борт. Поэтому сначала было 126 человека, как я озвучивал, но цифра уменьшилась до 123", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как сообщалось ранее в УНН, из Украины вылетел самолет для эвакуации украинцев из Италии. В Украину эвакуируют более 100 человек, в том числе иностранцев.
Напомним, эвакуированные украинцы из Италии пройдут две проверки, самолет сегодня прибудет в "Борисполь". Также в Минздраве отметили, что на борту с эвакуированными украинцами из Италии будут находиться медики.
Также в Минздраве заверили в том, что эвакуированные из Италии украинцы будут нести ответственность, в случае нарушения самоизоляции.