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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100738 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103995 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106018 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104974 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113664 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100929 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:02 • 106670 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131582 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В МИД обновили данные по распространению коронавируса среди украинцев за рубежом

В МИД обновили данные по распространению коронавируса среди украинцев за рубежом

Киев  •  УНН

 • 21440 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел обновили данные по распространению коронавируса нового типа среди украинцев за рубежом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обновленные данные, которые были приведены пресс-центре министерства.

По состоянию на 23:00 15 марта, по приведенным данным 5 украинцев за рубежом выздоровели. Еще шестерых украинцев пока лечат (по 2 — в Германии и Италии, и по одному в Молдове и ОАЭ).

Один украинец умер в Италии 13 марта.

В МИД также напомнили, что всего в Украину были эвакуированы 170 человек. Среди них — 45 человек были эвакуированы из Китая (20 февраля), двое — с круизного лайнера Grand Princess (12 марта) и еще 123 человека вернулись из Италии поздно вечером 15 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

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