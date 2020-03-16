В МИД обновили данные по распространению коронавируса среди украинцев за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел обновили данные по распространению коронавируса нового типа среди украинцев за рубежом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обновленные данные, которые были приведены пресс-центре министерства.
По состоянию на 23:00 15 марта, по приведенным данным 5 украинцев за рубежом выздоровели. Еще шестерых украинцев пока лечат (по 2 — в Германии и Италии, и по одному в Молдове и ОАЭ).
Один украинец умер в Италии 13 марта.
В МИД также напомнили, что всего в Украину были эвакуированы 170 человек. Среди них — 45 человек были эвакуированы из Китая (20 февраля), двое — с круизного лайнера Grand Princess (12 марта) и еще 123 человека вернулись из Италии поздно вечером 15 марта.
Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.