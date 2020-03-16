Посольство Украины в Польше проверяет информацию по выявлению коронавируса в двух украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Посольство Украины в Польше проверяет информацию СМИ по выявлению коронавируса у двух украинцев, которые находятся в Силезском воеводстве. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
"По состоянию на 13:30 по киевскому времени 16 марта этого года, в Республике Польша официально подтверждено 150 случаев заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19. 3 человека умерло. Наше посольство проверяет информацию СМИ по выявлению коронавируса у двух граждан Украины, которые находятся в Силезском воеводстве", - сообщил глава ДКС.
Напомним, сегодня СМИ сообщили, что у двух граждан Украины в польских городах Цешин и Тыхы диагностировали коронавирус.
Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодня известно о семи случаях заболевания украинцев на новую коронавирусную инфекцию за рубежом.