В Украине проверяют 10 подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине разрабатывают 10 случаев подозрений на новый коронавирус. Всего проверили 79 подозрений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения по распространению коронавируса.
"По состоянию на 16 марта 2020 года, в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус. 64 - не подтвердились. Еще 10 прорабатываются лабораторно", - говорится в сообщении.
Напомним, посольство Украины в Польше проверяет информацию относительно обнаружения коронавируса у двух украинцев.
Как известно, в мире зарегистрировано 169 387 случаев заболевания COVID-19, из них 77257 (45,6%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 89 367 случаев в 142 странах/территориях/регионах.