В Черновцах умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение Черновицкой ОГА в Facebook.
"Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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В ОГА также сообщили, что накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидают в ближайшее время.
Кроме того, в Черновицкой ОГА выразили соболезнования родным и близким.
Напомним, в Украине проверяют 10 подозрений на коронавирус.