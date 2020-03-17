Facebook, Google та Twitter заявили, що намагаються попередити поширення дезінформації про коронавірус

"Ми тісно взаємодіємо у питаннях вироблення відповідних заходів у зв'язку з (поширення коронавірусної інфекції) COVID-19. Ми допомагаємо мільйонам людей залишатися на зв'язку, а також спільно протидіємо шахрайства і поширення завідомо неправдивої інформації, що стосується вірусу, розміщуємо достовірний контент в наших мережах, а також представляємо важливу нову інформацію в координації з державними управліннями охорони здоров'я по всьому світу", - йдеться в документі. Зазначені компанії закликають і інші фірми приєднатися до даних зусиллям.

У лютому телеканал CNBC повідомив, що співробітники більше десятка американських технологічних компаній, в тому числі Facebook, Amazon, Google, Twitter і YouTube, обговорили з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) заходи щодо запобігання поширення недостовірної інформації про спалах захворювання, що викликається новим коронавірусом. Консультації відбулися в місті Менло-Парк (штат Каліфорнія), де знаходиться головний офіс Facebook.

Згідно з останніми оцінками газети The New York Times, в США і на територіях, що знаходяться під управлінням американської влади, зафіксовано понад 4,3 тис. випадків зараження новим коронавірусом, померли 84 людини.

Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.

Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.

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Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.