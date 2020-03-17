Facebook, Google и Twitter заявили, что пытаются предотвратить появление дезинформации про коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Американские технологические компании сотрудничают с целью не допустить распространения заведомо ложных сведений о новом коронавирусе. Соответствующее совместное заявление опубликовали в понедельник Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter и YouTube, передает УНН.
“Мы тесно взаимодействуем в вопросах выработки соответствующих мер в связи с (распространение коронавирусной инфекции) COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также совместного противодействия мошенничеству и распространение заведомо ложной информации, касающейся вируса, размещаем достоверный контент в наших сетях, а также представляем важную новую информацию в координации с государственными управлениями здравоохранения по всему миру”, — говорится в документе. Указанные компании призывают и другие фирмы присоединиться к данным усилиям.
В феврале телеканал CNBC сообщил, что сотрудники более десятка американских технологических компаний, в том числе Facebook, Amazon, Google, Twitter и YouTube, обсудили с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) меры по предотвращению распространения недостоверной информации о вспышке заболевания, вызывается новым коронавируса. Консультации состоялись в городе Менло-Парк (штат Калифорния), где находится главный офис Facebook.
Согласно последним оценкам газеты The New York Times, в США и на территориях, находящихся под управлением американских властей, зафиксировано более 4,3 тыс. случаев заражения новым коронавируса, умерли 84 человека.
Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавируса SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.
Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.
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Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 было впервые замечено в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украине прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.