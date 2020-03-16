СБУ спростувала чутки про розпилення хімікатів над столицею

КИЇВ. 17 березня. УНН. Служба безпеки України попереджає українців про розповсюдження мережею фейкової інформації на тлі поширення коронавірусу про те, що над Києвом розпилюють хімікати для дезінфекції. Про це повідомили у пресцентрі СБУ у Facebook, інформує УНН.