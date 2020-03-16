СБУ спростувала чутки про розпилення хімікатів над столицею
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Служба безпеки України попереджає українців про розповсюдження мережею фейкової інформації на тлі поширення коронавірусу про те, що над Києвом розпилюють хімікати для дезінфекції. Про це повідомили у пресцентрі СБУ у Facebook, інформує УНН.
“Останнім часом кіберфахівці Служби безпеки України фіксують спроби розповсюдження фейків, пов’язаних із темою коронавірусу в Україні. Свіжий приклад — чутки про нібито нічне розпилення над Києвом хімічних речовин із вертольота для дезінфекції. „Радять“ зачиняти балкони і не знаходитись на вулицях із 23.00 до 5.00”, — йдеться у повідомленні.
СБУ порадили зважено ставитись до будь-якої неперевіреної інформації. “Адже ми чудово розуміємо, з якою метою у соціальних мережах публікують схожі нісенітниці”, — додали вони.
“Впевнені, що наша країна спокійно пройде цей непростий період. А ті, хто хоче розхитати ситуацію, обов’язково опиняться під особливою увагою Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ”, — додається у повідомленні.
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Нагадаємо, МОЗ закликало українців не довіряти рекламі сумнівних препаратів від коронавірусу, бо ліків не існує.