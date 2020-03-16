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СБУ спростувала чутки про розпилення хімікатів над столицею

СБУ спростувала чутки про розпилення хімікатів над столицею

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Служба безпеки України попереджає українців про розповсюдження мережею фейкової інформації на тлі поширення коронавірусу про те, що над Києвом розпилюють хімікати для дезінфекції. Про це повідомили у пресцентрі СБУ у Facebook, інформує УНН.

“Останнім часом кіберфахівці Служби безпеки України фіксують спроби розповсюдження фейків, пов’язаних із темою коронавірусу в Україні. Свіжий приклад — чутки про нібито нічне розпилення над Києвом хімічних речовин із вертольота для дезінфекції. „Радять“ зачиняти балкони і не знаходитись на вулицях із 23.00 до 5.00”, — йдеться у повідомленні.

СБУ порадили зважено ставитись до будь-якої неперевіреної інформації. “Адже ми чудово розуміємо, з якою метою у соціальних мережах публікують схожі нісенітниці”, — додали вони.

“Впевнені, що наша країна спокійно пройде цей непростий період. А ті, хто хоче розхитати ситуацію, обов’язково опиняться під особливою увагою Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ”, — додається у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На жінку, яка ширила фейки про хворих на коронавірус у Чернівцях, склали адмінппротокол

Нагадаємо, МОЗ закликало українців не довіряти рекламі сумнівних препаратів від коронавірусу, бо ліків не існує.

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