СБУ опровергла слухи о распылении химикатов над столицей

КИЕВ. 17 марта. УНН. Служба безопасности Украины предупреждает украинцев о распространении сетью фейковой информации, на фоне распространения коронавируса, о том, что над Киевом распыляют химикаты для дезинфекции. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в Facebook, передает УНН.