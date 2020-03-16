СБУ опровергла слухи о распылении химикатов над столицей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Служба безопасности Украины предупреждает украинцев о распространении сетью фейковой информации, на фоне распространения коронавируса, о том, что над Киевом распыляют химикаты для дезинфекции. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в Facebook, передает УНН.
“В последнее время киберспециалисты Службы безопасности Украины фиксируют попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине. Свежий пример — слухи о якобы ночном распылении над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции. „Советуют“ закрывать балконы и не находиться на улицах с 23.00 до 5.00”, — говорится в сообщении.
В СБУ посоветовали взвешенно относиться к любой непроверенной информации. “Ведь мы прекрасно понимаем, с какой целью в социальных сетях публикуют похожи глупости”, — добавили они.
“Уверены, что наша страна спокойно пройдет этот непростой период. А те, кто хочет расшатать ситуацию, обязательно окажутся под особым вниманием Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ”, — добавляется в сообщении.
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Напомним, Минздрав призвал украинцев не доверять рекламе сомнительных препаратов от коронавируса, потому лекарств не существует.