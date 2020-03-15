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Ліків не існує: МОЗ закликало українців не довіряти рекламі сумнівних препаратів від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України застерігає від шахраїв, які продають псевдоліки від коронавірусу. Про це пресцентр МОЗ написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“В мережі з‘являються рекламні оголошення, у яких пропонується придбати нібито засоби для лікування та профілактики коронавірусу COVID-19. МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати”, — йдеться у повідомленні.

“У разі підтвердження наявності коронавірусу лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування”, — додали у повідомленні та нагадали, що “наразі в світі не існує спеціальних ліків від COVID-19”.

Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — був вперше помічений у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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