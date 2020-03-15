Лекарств не существует: Минздрав призвал украинцев не доверять сомнительным препаратам от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины предостерегает от мошенников, которые продают псевдолекарства от коронавируса. Об этом пресс-центр Минздрава написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
“В сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19. МОЗ Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты”, — говорится в сообщении.
“В случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение”, — добавили в сообщении и напомнили, что “в настоящее время в мире не существует специальных лекарств от COVID-19”.
Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — был впервые замечен в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения коронавирусной инфекцией было зафиксировано в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.