FT: Россия ведет кампанию дезинформации касательно коронавируса

КИЕВ. 18 марта. УНН. Прокремлевские СМИ в России ведут “кампанию по дезинформации”, связанную с борьбой с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом газета The Financial Times (FT) пишет во вторник, 17 марта, со ссылкой на доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), предназначенную для внутреннего пользования. Тем самым российские медиа пытаются нагнетать “сомнение, панику и страх”, утверждают авторы доклада, передает УНН со ссылкой на DW.