FT: Россия ведет кампанию дезинформации касательно коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Прокремлевские СМИ в России ведут “кампанию по дезинформации”, связанную с борьбой с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом газета The Financial Times (FT) пишет во вторник, 17 марта, со ссылкой на доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), предназначенную для внутреннего пользования. Тем самым российские медиа пытаются нагнетать “сомнение, панику и страх”, утверждают авторы доклада, передает УНН со ссылкой на DW.
За период с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 примеров дезинформации о заболеваниях COVID-19, говорится в докладе за 17 марта. Эксперты EEAS связывают ее с российскими фейковыми аккаунтами в социальных сетях, которые ранее распространяли сообщения о ситуации в Сирии и протесты “желтых жилетов” во Франции. Пользователи этих аккаунтов публикуют фейковые новости на английском, немецком, испанском, итальянском и французском языках.
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По мнению экспертов EEAS, цель кампании — “усугубить кризис в сфере здравоохранения в западных странах”, в частности “взорвать общественное доверие к национальным системам здравоохранения” и тем самым “помешать эффективному ответу на вспышку” заболевания.
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Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
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