FT: Россия ведет кампанию дезинформации касательно коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100094 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103271 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105328 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104340 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112933 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100739 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105229 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106636 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131555 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130446 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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4 марта, 18:57 • 109146 просмотра
Актуальное
FT: Россия ведет кампанию дезинформации касательно коронавируса

FT: Россия ведет кампанию дезинформации касательно коронавируса

Киев  •  УНН

 • 41855 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Прокремлевские СМИ в России ведут “кампанию по дезинформации”, связанную с борьбой с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом газета The Financial Times (FT) пишет во вторник, 17 марта, со ссылкой на доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), предназначенную для внутреннего пользования. Тем самым российские медиа пытаются нагнетать “сомнение, панику и страх”, утверждают авторы доклада, передает УНН со ссылкой на DW.

За период с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 примеров дезинформации о заболеваниях COVID-19, говорится в докладе за 17 марта. Эксперты EEAS связывают ее с российскими фейковыми аккаунтами в социальных сетях, которые ранее распространяли сообщения о ситуации в Сирии и протесты “желтых жилетов” во Франции. Пользователи этих аккаунтов публикуют фейковые новости на английском, немецком, испанском, итальянском и французском языках.

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По мнению экспертов EEAS, цель кампании — “усугубить кризис в сфере здравоохранения в западных странах”, в частности “взорвать общественное доверие к национальным системам здравоохранения” и тем самым “помешать эффективному ответу на вспышку” заболевания.

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Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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