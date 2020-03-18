У МЗС відреагували на пропозицію чиновника РФ “скасувати санкції через коронавірус”

КИЇВ. 18 березня. УНН. Санкції проти РФ є відповіддю міжнародної спільноти на кричущі порушення Росією принципів міжнародного права. Про це йдеться у відповіді речниці МЗС України Катерини Зеленко на запитання щодо заяви Голови комітету російської Ради федерації з міжнародних справ Костянтина Косачова стосовно санкцій, передає УНН.