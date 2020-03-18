У МЗС відреагували на пропозицію чиновника РФ “скасувати санкції через коронавірус”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Санкції проти РФ є відповіддю міжнародної спільноти на кричущі порушення Росією принципів міжнародного права. Про це йдеться у відповіді речниці МЗС України Катерини Зеленко на запитання щодо заяви Голови комітету російської Ради федерації з міжнародних справ Костянтина Косачова стосовно санкцій, передає УНН.
“Нещодавні маніпуляційні пропозиції російського чиновника К.Косачова „скасувати санкції у зв’язку з коронавірусом“ яскраво підтверджують, що чинні економічні обмеження проти Росії у зв’язку з агресією проти України відчутно впливають на російську економіку, незважаючи на постійні заперечення Кремля.Вкотре наголошуємо, що санкції проти РФ є відповіддю міжнародної спільноти на кричущі порушення Росією принципів міжнародного права — недоторканності міжнародно визнаних кордонів, поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав і, насамперед, триваючу агресію Росії проти України”, — йдеться у відповіді речниці.
Зі слів Зеленко, санкції є ключовим інструментом приборкання держави-агресора, яка і далі не демонструє бажання повернутися у русло міжнародного права.
У МЗС підкреслили, що Росія має ефективний і швидкий шлях позбутися міжнародного санкційного тиску — це припинити агресію проти України, припинити окупацію українських земель, виплатити компенсацію за завдану шкоду.
“Світ дійсно повинен об’єднатися у боротьбі з коронавірусом, проте така боротьба не має бути приводом для ігнорування або безкарності триваючої агресії Росії проти України”, — додала дипломат.
Зазначимо, Косачев раніше висловив думку, що міжнародна спільнота має скасувати усі взаємні санкції у зв’язку з коронавірусом, падінням цін на нафту та загрозою глобальної економічної кризи.
Як повідомляв УНН, Україна направила Росії ноту протесту через візит Путіна до окупованого Криму.