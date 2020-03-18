Україна направила Росії ноту протесту через візит Путіна до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту зовнішньополітичному відомству РФ у зв’язку з незаконним візитом президента Володимира Путіна до тимчасово окупованої території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба МЗС України, передає УНН.
"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, який розпочався 18 березня 2020 року", - зазначили у відомстві.
Зі слів дипломатів, Україна вважає цей візит, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до окупованого Криму, "грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація".
"Крим і Севастополь є і надалі залишатимуться невід’ємною частиною суверенної території України. Жодні поїздки російських посадовців на окупований півострів, як і незаконне будівництво так званого "Кримського мосту" не є ознаками зміни статусу цих українських адміністративних одиниць, закріпленого у Конституції України та визнаного міжнародним співтовариством. У зв’язку з візитом Володимира Путіна до АР Крим і м. Севастополь російському зовнішньополітичному відомству передано ноту протесту", - наголосили у дипвідомстві.
Як повідомлялося в УНН, президент Росії Володимир Путін 18 березня незаконно відвідав окупований Крим.