Путін завтра відвідає окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін, завтра, 18 березня, має намір незаконно відвідати окупований Крим. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кремля.
"18 березня Президент відвідає Крим і Севастополь", - пишуть на сайті Кремля.
Повідомляється, що Путін візьме участь в церемонії введення в експлуатацію Балаклавської ТЕС, а в режимі відеоконференції - Таврійської ТЕС і підстанції "Порт" в Тамані.
У Севастополі ж президент РФ збирається оглянути меморіальний комплекс пам'яток оборони міста в 1854-1855 роках і 1941-1944 роках "Малахов курган".
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"У цей же день в Сімферополі Володимир Путін проведе зустріч з представниками громадськості Республіки Крим і Севастополя та візьме участь в урочистостях, присвячених святкуванню п'ятої річниці Загальнокримського референдуму 2014 року і возз'єднання Криму з Росією", - повідомили в Кремлі.
Як раніше повідомляв УНН, Європейський Союз зберігає тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і так само прихильний до повної реалізації своєї політики невизнання анексії Криму Росією, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів.