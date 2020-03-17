Более 130 человек в Крыму под наблюдением из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В аннексированном Крыму более 130 человек находятся под наблюдением в связи с посещением неблагополучных территорий или контактов с потенциальными носителями коронавируса. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора сообщает “Крым.Реалии”, передаёт УНН.
“Осуществляется наблюдение за состоянием здоровья граждан, посещавших неблагополучные по коронавирусной инфекции территории и имевших возможные контакты с заболевшими лицами. По состоянию на 16 марта 2020 года под медицинским наблюдением на дому остаются 132 человека, им проводятся лабораторные обследования”, — говорится в сообщении.
По информации ведомства, всех наблюдают на дому.
Как сообщал УНН, для предотвращения распространения в Украине болезни COVID-19, правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь и выезда из нее.