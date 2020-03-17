Работу КПВВ на админчерте с Крымом временно приостановлено

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103003 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105706 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107684 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106455 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115614 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101410 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105732 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106743 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131645 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130482 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работу КПВВ на админчерте с Крымом временно приостановлено

Работу КПВВ на админчерте с Крымом временно приостановлено

Киев  •  УНН

 • 14563 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Для предотвращения распространения в Украине болезни COVID-19, правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь и выезда из нее. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Распоряжением Кабинета Министров №291-р работу КПВВ на админчерте с полуостровом приостановлено до 3 апреля, если не будет принято другое решение", - сообщили пограничники.

Отмечается, что в указанный период на ТОТ пропускать только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

С ТОТ пропускать граждан Украины, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Также пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, которые выезжают с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Как сообщалось в УНН, накануне правительство Украины приняло неотложные и жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

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