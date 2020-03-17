Роботу КПВВ на адмінмежі з Кримом тимчасово припинено

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Для запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19, уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та виїзду з неї. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

"Розпорядженням Кабінету Міністрів №291-р роботу КПВВ на адмінмежі з півостровом призупинено до 3 квітня, якщо не буде прийняте інше рішення", - повідомили прикордонники.

Зазначається, що у зазначений період на ТОТ пропускатимуть лише громадян України та членів їх сімей, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м.Севастополь, а також їх транспортні засоби, вантажі та інше майно.

З ТОТ пропускатимуть громадян України, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або Севастополя, а також їх транспортні засоби, вантажі та інше майно.

Також пропускатимуть осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, які виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також їх транспортні засоби, вантажі та інше майно.

Як повідомлялося в УНН, напередодні уряд України вжив невідкладні та жорсткі заходи для запобігання поширенню коронавірусу SARS-CoV-2. 

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