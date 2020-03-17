Роботу КПВВ на адмінмежі з Кримом тимчасово припинено

КИЇВ. 17 березня. УНН. Для запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19, уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та виїзду з неї. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.