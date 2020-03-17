Понад 130 людей в Криму під наглядом через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В окупованому Криму понад 130 осіб перебувають під наглядом у зв'язку з відвідуванням неблагополучних територій або контактів з потенційними носіями коронавірусу. Про це з посиланням на прес-службу управління Росспоживнагляду повідомляє "Крим.Реалії", передає УНН.
"Здійснюється спостереження за станом здоров'я громадян, які відвідували неблагополучні щодо коронавірусної інфекції території і мали можливі контакти з хворими особами. Станом на 16 березня 2020 року під медичним спостереженням вдома залишаються 132 людини, їм проводяться лабораторні обстеження", - йдеться в повідомленні.
За інформацією відомства, всіх спостерігають на дому.
Як повідомляв УНН, для запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19, уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і виїзду з неї.