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Понад 130 людей в Криму під наглядом через коронавірус

Понад 130 людей в Криму під наглядом через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. В окупованому Криму понад 130 осіб перебувають під наглядом у зв'язку з відвідуванням неблагополучних територій або контактів з потенційними носіями коронавірусу. Про це з посиланням на прес-службу управління Росспоживнагляду повідомляє "Крим.Реалії", передає УНН.

"Здійснюється спостереження за станом здоров'я громадян, які відвідували неблагополучні щодо коронавірусної інфекції території і мали можливі контакти з хворими особами. Станом на 16 березня 2020 року під медичним спостереженням вдома залишаються 132 людини, їм проводяться лабораторні обстеження", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, всіх спостерігають на дому.

Як повідомляв УНН, для запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19, уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і виїзду з неї.

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