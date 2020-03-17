Путин завтра посетит оккупированный Крым

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102922 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105647 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107623 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106399 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115537 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101391 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105718 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106737 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131640 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130481 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Путин завтра посетит оккупированный Крым

Путин завтра посетит оккупированный Крым

Киев  •  УНН

 • 16768 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент России Владимир Путин, завтра, 18 марта, намерен незаконно посетить оккупированный Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"18 марта Президент посетит Крым и Севастополь", - пишут на сайте Кремля.

Сообщается, что Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани.

В Севастополе же президент РФ собирается осмотреть мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах и 1941-1944 годах "Малахов курган".

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"В этот же день в Симферополе Владимир Путин проведет встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины Всекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией", - сообщили в Кремле.

Как ранее сообщал УНН, Европейский Союз сохраняет твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также благосклонен к полной реализации своей политики непризнания аннексии Крыма Россией, в том числе с помощью ограничительных мер.

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