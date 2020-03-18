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Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в оккупированный Крым

Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в оккупированный Крым

Киев  •  УНН

 • 16951 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста внешнеполитическому ведомству РФ в связи с незаконным визитом президента Владимира Путина на временно оккупированную территорию Украины - в Автономную Республику Крым и город Севастополь. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба МИДа Украины, передает УНН.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - в Автономную Республику Крым и город Севастополь, который начался 18 марта 2020 года", - отметили в ведомстве.

По словам дипломатов, Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников в оккупированный Крым, "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Российская Федерация".

"Крым и Севастополь есть и будет в дальнейшем оставаться неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие поездки российских чиновников на оккупированный полуостров, как и незаконное строительство так называемого "Крымского моста" не являются признаками изменения статуса этих украинских административных единиц, закрепленного в Конституции Украины и признанного международным сообществом. В связи с визитом Владимира Путина в АР Крым и г. Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", - отметили в дипведомством.

Как сообщалось в УНН, президент России Владимир Путин 18 марта незаконно посетил оккупированный Крым.

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