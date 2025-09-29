Коаліція охочих "готова" та є одним з найважливішим проектом безпеки для Європи чи не з часів появи НАТО - голова МЗС Франції
Київ • УНН
Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що Коаліція охочих для підтримки України готова. Він назвав її одним з найважливіших проектів безпеки для Європи за останні десятиліття, можливо, з моменту появи НАТО.
На запитання про статус Коаліції охочих для підтримки України, французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро відповів, що вона "готова", і стверджує, що це "один з найважливіших проектів з точки зору безпеки для Європи за останні десятиліття, можливо, з моменту появи НАТО", пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Барро заявив, що коаліція має "величезну цінність для України та далеко за її межами", оскільки чітко дає зрозуміти, що "навіть коли НАТО не може запропонувати рішення питання безпеки,… ми готові взяти власну безпеку" у свої руки.
